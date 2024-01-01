Kan Doldu Avuçlarım Aklım ermez bu gidişine Beni bırakıp terk edişine Aklım, hayalim almıyor Buna can dayanmıyor *** Simsiyah gecelerin koynunda Bir tutam saçın avucumda Kapıldım aşkına güzelim Derman senin kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım ... *** Aşkın rehin, yüreğimde Gece gündüz atıyorsun Nasıl yanmasın yüreğim Anladım gidiyorsun ... *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım ...

Ağlıyorum Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan Aşka Kanat Çırpan Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam *** Gerçek Sandım.. Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm Ağladım (Ağladım) Sesizceeee Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek *** Üzgün Yüzüm Gülecek Er Yada Geç Bu Acım Dinecek Umut Yenilmeyecek Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan *** Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan Aşka Kanat Çırpan Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam Gerçek Sandım.. *** Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm Ağladım (Ağladım) Sesizceeee Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek Üzgün Yüzüm Gülecek *** Er Yada Geç Bu Acım Dinecek Umut Yenilmeyecek

Hasret Aldın beni saldın yarim Senden öteye oy senden öteye Duramam yar senden ayrı Uzak ellerde oy yaban ellerde *** Ben bir garip kaldım burda Hiç yolum düşmez umuda Sessiz ölümün koynunda Yalnız bırakma *** Dağlar açılmıyor Yollar tükenmiyor Hasret çekilmiyor yar