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7/24 Dinle
Unutamam
ALBÜM
Unutamam
Sunay
1997
12 Şarkı
44:46
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Müzik Yapımcısı
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01
Ağla
Sunay
03:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
I.Roman
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02
Bu Şehirde
Sunay
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Raha Erdir
Besteci:
Özkan Turgay
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03
Hata Bende
Sunay
03:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Norayr Demirci
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04
Yüreğim Yanar
Sunay
03:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayşe Birgül Yılmaz
Besteci:
Ahmet Abbosov
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05
Unutamam
Sunay
03:53
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayşe Birgül Yılmaz
Besteci:
Panagiotis Mathislis
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06
Neredesin Allahım
Sunay
04:13
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nurayr Demirci
Besteci:
Nurayr Demirci
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07
Hasretim Olsan da
Sunay
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aydın Sarman
Besteci:
Aydın Sarman
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08
Haydi Gel
Sunay
03:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Four Tops
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09
Acılar
Sunay
03:59
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Söz yazarı:
Reha Erdir-Elif Öztürk
Besteci:
Reha Erdir-Elif Öztürk
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10
Palavra
Sunay
02:53
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Reha Erdir-Funda Dicle
Besteci:
Reha Erdir -Funda Dicle
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11
Yakarış
Sunay
04:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Emre Önbayraktar
Besteci:
Emre Önbayraktar
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12
Zalim
Sunay
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Reha Erdir
Besteci:
İlker Çelik
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