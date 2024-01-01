Şanlıurfa Türküleri

Çay İçinde Adalar Çay içinde adalar Çay içinde adalar Saki doldur badeler Saki doldur badeler * Şirin canıma gelsin Şirin canıma gelsin Sana gelen gadalar Sana gelen gadalar * Hele yar, yar, zalim yar Hele yar, yar, zalim yar Ayrılık var, ölüm var Uzak yoldan dönüm var * Çay içinde eşme çok Çay içinde eşme çok Tabip, yaram' deşme çok Tabip yaram' deşme çok * Ben dedim, sen olasın Ben dedim, sen olasın Bana göre aşna çok Bana göre aşna çok * Hele yar, yar, zalim yar Hele yar, yar, zalim yar Ayrılık var, ölüm var Uzak yoldan dönen var

Hani Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Çok uzaktasın beni duymazsın Unuttun belki de hatırlamazsın Hani derdin ya sen bir tanemsin Bir tanen burada sen neredesin? *** Birde derdin ki hayatım sensin Hayatın burada sen neredesin *** Dünya bir yanaydı da hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Dünya bir yanaydıda hani ben bir yanaydım Bensiz ölürdün hani nefes bile almazdın Benden başka kimseyi yerime koyamazdın Hani hani nerdesin Hani hani nerdesin, hani *** Hani senin bir tanen Hani senin tek çaren Yalnız sevdan aşkın Ben değil miydim

Hasret Rüzgarları Hasret rüzgarları çok erken esti Savrulduk sevgilim dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** O çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yalvarsam tanrıma yazımı silmez Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık sevgilim doymadım sana *** Nasıl başlamıştı bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık sevgilim doymadım sana