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Şanlıurfa Türküleri

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En Çok Dinlenen Şanlıurfa Türküleri Şarkıları

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01

Şanlıurfa Divan Atahı

Şanlıurfa Türküleri 04:25
02

Çay İçinde Adalar

Şanlıurfa Türküleri 03:22
03

Yaram Sızlar

Şanlıurfa Türküleri 04:31
04

Tılfıdır Hastane

Şanlıurfa Türküleri 03:33
05

Tamburam Rebap Oldu

Şanlıurfa Türküleri 03:05

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