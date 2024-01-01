Getirin Hakko'yu Şarkı Sözleri
Şanlıurfa Türküleri Getirin Hakko'yu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şanlıurfa Türküleri Getirin Hakko'yu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Getirin Hakko'yu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şanlıurfa Türküleri
Getirin Hakko'yu
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Getirin Hakko’yu, giydirin sakoyu
Getirin Hakko’yu, giydirin sakoyu
Mübarek olsun aga kirve, gelin'e güveyi
Mübarek olsun agabeyim, gelin'e güveyi
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Getirin eleği, giydirin yeleği
Getirin eleği, giydirin yeleği
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Mübarek olsun aga kirve, gelin'e güveyi
Mübarek olsun aga kirve, gelin'e güveyi
Çağırın kirveyi, giydirin köyneği
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Çağırın kirveyi, giydirin köyneği
Mübarek olsun aga kirve, gelin'e güveyi
Mübarek olsun agabeyim, gelin'e güveyi