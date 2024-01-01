Şanlıurfa Türküleri

Harman Yeri Sürseler Harman Yeri Sürseler (Oy Sanem Vuy Sanem) Yerine Gül Ekseler (Esmer Gaday Ben Alim) Bahtılı Kız Başına (Oy Sanem Vuy Sanem) Sevdiğine Verseler (Esmer Gaday Ben Alim) * Harman Yeri Yaş Yeri (Oy Sanem Vuy Sanem) Yavaş Yörü Hoş Yörü (Esmer Gaday Ben Alim) Gel Beraber Gezelim (Oy Sanem Vuy Sanem) Sevdiğim Gitme Geri (Esmer Gaday Ben Alim)

Dur Ben hep buradaydım sen bakmadın Bakamadın Davranışların bambaşkaydı Çözüm buldun fırsat vermedin Erteledin terk edişlerin alçakçaydı *** İyileştir kollarında yine Bu yalvarmalar son bulsun Söz verdim içimden geçen sese Kader nasıl isterse öyle olsun *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur *** Aldanıp gitme dur Bizi tüketmeler dur Zordur böyle buluşmalar Yüzyılda bir olur Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe Yenilmedin daha belki bir mucize olur

Nasıl Seveceğim Ne kadar çok uzakta olsan da, Perdene değen rüzgarı bilicem. Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla, Nasıl inanıcam sevdana, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışı nasıl silicem? Kadere güvenip nasıl düzelicem? *** Ne kadar eksik ve yalnız olsam da, Bir daha sana güvenemicem. Ellerinle bağladığın yarınlarıma sen ağla, Nasıl inanıcam sevdaya, kime sarılıcam? *** Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle? Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle. Alnıma yazılmışın nasıl silicem? Kadere güvenip, nasıl düzelicem?

O'na Söyle Kırılmasın, incinmesin Dert değmesin dallarına Rüzgar üşütmesin Zor olmasın sabahlarına *** Sakın ağlamasın Bir kendini bilmeyene Bağlamasın gönlünü Gitsin bir hak edene *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen *** Ona söyle Kan damlıyor gönlümden Yine söyle Emin değilim kendimden Nolur söyle çok özledim Sor neden? Sevmek yetmiyor bazen