Sevmek Yetmiyor Bazen Şarkı Sözleri
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Şanlıurfa Türküleri
Sevmek Yetmiyor Bazen
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Harman Yeri Sürseler (Oy Sanem Vuy Sanem)
Yerine Gül Ekseler (Esmer Gaday Ben Alim)
Bahtılı Kız Başına (Oy Sanem Vuy Sanem)
Sevdiğine Verseler (Esmer Gaday Ben Alim)
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Harman Yeri Yaş Yeri (Oy Sanem Vuy Sanem)
Yavaş Yörü Hoş Yörü (Esmer Gaday Ben Alim)
Gel Beraber Gezelim (Oy Sanem Vuy Sanem)
Sevdiğim Gitme Geri (Esmer Gaday Ben Alim)
-
Ben hep buradaydım sen bakmadın
Bakamadın
Davranışların bambaşkaydı
Çözüm buldun fırsat vermedin
Erteledin terk edişlerin alçakçaydı
***
İyileştir kollarında yine
Bu yalvarmalar son bulsun
Söz verdim içimden geçen sese
Kader nasıl isterse öyle olsun
***
Aldanıp gitme dur
Bizi tüketmeler dur
Zordur böyle buluşmalar
Yüzyılda bir olur
Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe
Yenilmedin daha belki bir mucize olur
***
Aldanıp gitme dur
Bizi tüketmeler dur
Zordur böyle buluşmalar
Yüzyılda bir olur
Cahillik etmeden bir şans ver gerçeğe
Yenilmedin daha belki bir mucize olur
-
Ne kadar çok uzakta olsan da,
Perdene değen rüzgarı bilicem.
Ellerinle sağladığın yaralarımı sen dağla,
Nasıl inanıcam sevdana, kime sarılıcam?
***
Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle?
Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle.
Alnıma yazılmışı nasıl silicem?
Kadere güvenip nasıl düzelicem?
***
Ne kadar eksik ve yalnız olsam da,
Bir daha sana güvenemicem.
Ellerinle bağladığın yarınlarıma sen ağla,
Nasıl inanıcam sevdaya, kime sarılıcam?
***
Şimdi bir daha nasıl sevicem, söyle?
Bilki dönmelisin kafayı yiyicem, böyle.
Alnıma yazılmışın nasıl silicem?
Kadere güvenip, nasıl düzelicem?
-
Kırılmasın, incinmesin
Dert değmesin dallarına
Rüzgar üşütmesin
Zor olmasın sabahlarına
***
Sakın ağlamasın
Bir kendini bilmeyene
Bağlamasın gönlünü
Gitsin bir hak edene
***
Ona söyle
Kan damlıyor gönlümden
Yine söyle
Emin değilim kendimden
Nolur söyle çok özledim
Sor neden?
Sevmek yetmiyor bazen
***
Ona söyle
Kan damlıyor gönlümden
Yine söyle
Emin değilim kendimden
Nolur söyle çok özledim
Sor neden?
Sevmek yetmiyor bazen
-
Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
***
Paşa Paşa Paşa Paşa
Paşa Paşa Paşa Paşa
***
Ne Yaptım Da Ben Aynını Buldum
Ne Ettim Senin Gibisinin Oldum
Kimin Nazarı Gözü Bizi Vurdu
Ayrılırken Sana Ne Oldu
***
Βu sen misin senin yansıman mı
ne tür bir utanman mı
şunun arkasından net bir duralım
bu sinir harbinin sebebi sensin
***
Her Gelene Yakamı Kaptırmam Ben
Kuru Söze Bu Canımı Yaktırmam
O Buraya Gelecek, Sözlerini Yiyecek
Paşa Paşa Dönecek Ardımdan
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