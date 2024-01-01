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7/24 Dinle Sevdim Seni

Sevdim Seni Şarkı Sözleri

Şanlıurfa Türküleri Sevdim Seni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şanlıurfa Türküleri Sevdim Seni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim Seni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şanlıurfa Türküleri

Şanlıurfa Türküleri

Sevdim Seni

  • Yaram Sızlar

  • Urfalıyam Gül Nedim

  • Ayem Sori

  • Dünyalıyam Ben

  • Kaderim Ağlıyor

  • Kırk Yıllık Kani

  • Sevdim Seni

  • Lades

  • Yaram Sızlar

  • Yine Yağmurlar

  • Yolla Yolla

  • Öldüren Sen

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