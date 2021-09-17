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Uşak Türküleri

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En Çok Dinlenen Uşak Türküleri Şarkıları

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01

İslam Oğlu

Uşak Türküleri 02:18
02

Çesmeden Dudu Geçti

Uşak Türküleri 03:59
03

Uzun Uzun Kamışlar

Uşak Türküleri 03:06
04

Sizin Dükkan

Uşak Türküleri 03:04
05

Penceresi Yeşil Perde

Uşak Türküleri 03:15

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