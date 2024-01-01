Senin Uğruna Şarkı Sözleri
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Lütfen uzaklaş cidden bıktım
Kafeste gibiydim sonunda yıktım
Ayıktım ve çok yalnızdım
Kahpe şeytanla ortak çıktım
Sanma saatleri ondan taktım
Erken çıktım bu bataklıktan
***
Woah, senin uğruna
Bebek inan bana
Woah, zafer yoluna
Yürüdüm durmam asla
***
Anlattım tane, tane
Kızım benden var bir tane
Sana süs yapamam lalelerle
Bilsen savaşıyorum daha nelerle
***
Sen süsledin her şeyi bahanelerle
Ben susmadım her şeyim hala gerçek
Senin bilmek istediğin parti nerde
Ben yoruyorum bedenimi haddimden çok
***
Bakıyorum hala sende iş yok
Kayıp aklım her şey illüzyon
Sende saklı sırlarım aklımın ara sokakları hiç tekin değil
Bak artık değişti kimliğim
Senin uğruna
***
Woah, lütfen
Lütfen uzaklaş cidden bıktım
Kafeste gibiydim sonunda yıktım
Ayıktım ve çok yalnızdım
Kahpe şeytanla ortak çıktım
Sanma saatleri ondan taktım
Erken çıktım bu bataklıktan
***
Woah, senin uğruna
Bebek inan bana
Woah, zafer yoluna
Yürüdüm durmam asla