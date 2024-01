Lütfen uzaklaş cidden bıktım Kafeste gibiydim sonunda yıktım Ayıktım ve çok yalnızdım Kahpe şeytanla ortak çıktım Sanma saatleri ondan taktım Erken çıktım bu bataklıktan *** Woah, senin uğruna Bebek inan bana Woah, zafer yoluna Yürüdüm durmam asla *** Anlattım tane, tane Kızım benden var bir tane Sana süs yapamam lalelerle Bilsen savaşıyorum daha nelerle *** Sen süsledin her şeyi bahanelerle Ben susmadım her şeyim hala gerçek Senin bilmek istediğin parti nerde Ben yoruyorum bedenimi haddimden çok *** Bakıyorum hala sende iş yok Kayıp aklım her şey illüzyon Sende saklı sırlarım aklımın ara sokakları hiç tekin değil Bak artık değişti kimliğim Senin uğruna *** Woah, lütfen Lütfen uzaklaş cidden bıktım Kafeste gibiydim sonunda yıktım Ayıktım ve çok yalnızdım Kahpe şeytanla ortak çıktım Sanma saatleri ondan taktım Erken çıktım bu bataklıktan *** Woah, senin uğruna Bebek inan bana Woah, zafer yoluna Yürüdüm durmam asla