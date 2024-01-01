Bir Sokak Çeşmesi Şarkı Sözleri
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Vahdet Vural
Bir Sokak Çeşmesi
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Bir sokak çeşmesi oldu gençliğim
Uzanan her tasa doldu gençliğim
Çerçevesiz kalmış bir resim gibi
Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim
Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim
***
18 yaş ile 30 arası
Dile destan oldu her macerası
Aynaya bakınca yıllar sonrası
Ağaran saçımı yoldu gençliğim
Ağaran saçımı yoldu gençliğim
***
Yaş 40'ta destimiz doldu dolacak
Arzular, hayaller toprak olacak
Bir ömür boyunca ne yazık ancak
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim