Vahdet Vural

İçiyorsam Sebebi Var Sevdim sevdim bağrım yanık kaldı Sevdiğimi eller aldı mutluluğum dünde kaldı Ümidim yok öylesine Yarınım yok böylesine *** İçiyorsam sebebi var Yarınımdan ümit mi var İçiyorsam sebebi var Yarınımdan ümit mi var Bir bir yüzüme kapandı kapılar Ben mahsun gönül mahsun Aşkım mahsun böylesine *** Gün olur ki sen de yanarsın Son çareyi ölümde sanırsın Candan seversin can ararsın Ararsın delicesine Ararsın delicesine İçiyorsam sebebi var Yarınımdan ümit mi var *** İçiyorsam sebebi var Yarınımdan ümit mi var Bir bir yüzüme kapandı kapılar Ben mahsun gönül mahsun Aşkım mahsun böylesine

İsyanım Var Hep ağladım biraz gülmek istedim Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim *** Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde *** Dertler çaldı her gün benim kapımı Kapanmadan deştiler hep yaramı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde

Sandalcı Asıl küreklere ağır ağır çek Uzak kıyılara götür sandalcı Yalnızım bu yerde arayanım yok Kimse bilmez hatır gönül sandalcı *** Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama durma enginlere sür Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek sandalcı *** Gece ayaz ayaz çöktü, bak aya Bahtım perde perde döküldü suya Kaderim elinde karşı kıyıya İster götür ister batır sandalcı *** Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama durma enginlere sür Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek sandalcı

Kalleş Dünya Gözlerimi sende açtım Neler gördüm neler duydum Şu yalancı dünyanın Her haline şahit oldum *** Binlerce mutlu insan Milyonlarca ağlayan Nice kahkaha atan Çilekeşler sarhoşlar *** Hepsi sende birleşti Yaşayan tüm insanlar İşte ben de dertliler Kervanında gezerim Aleminde sürüklenen Garibin biriyim *** Öyle bir dünyasın ki Ne ararsan içinde Doğmasaydı insanlar Doğmasaydı bu çile Doğmasaydı insanlar Doğmasaydı bu çile *** Neyine güveneyim kalleş dünya Neyine inanayım sahte dünya Neyine güveneyim kalleş dünya Neyine inanayım sahte dünya Neyine güveneyim kalleş dünya Neyine inanayım sahte dünya Neyine güveneyim sahte dünya

Bir Sokak Çeşmesi Bir sokak çeşmesi oldu gençliğim Uzanan her tasa doldu gençliğim Çerçevesiz kalmış bir resim gibi Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim *** 18 yaş ile 30 arası Dile destan oldu her macerası Aynaya bakınca yıllar sonrası Ağaran saçımı yoldu gençliğim Ağaran saçımı yoldu gençliğim *** Yaş 40'ta destimiz doldu dolacak Arzular, hayaller toprak olacak Bir ömür boyunca ne yazık ancak Felekten birkaç gün çaldı gençliğim Felekten birkaç gün çaldı gençliğim Felekten birkaç gün çaldı gençliğim

Vurgun Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır *** Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bin yıl sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bin yıl sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır

Bilemezsin Sen Sen aşkı ömrünce yaşamadınsa Sevmek ne demektir bilemezsin sen Bir resme bakıp da sarılmadınsa Özlemek ne demek bilemezsin sen Sen aşkı ömrünce yaşamadınsa Sevmek ne demektir bilemezsin sen Bir resme bakıp da sarılmadınsa Özlemek ne demek bilemezsin sen *** Seni terk ederken yıkılmadınsa Sevda kurşunuyla vurulmadınsa Seni terk ederken yıkılmadınsa Sevda kurşunuyla vurulmadınsa Her şey bitti derken kahrolmadınsa Ayrılık ne demek bilemezsin sen Özlemek ne demek bilemezsin sen Özlemek ne demek bilemezsin sen *** Bildiğin yollarda kaybolmadınsa Geceye dost diye sarılmadınsa Aynaları kırıp ağlamadınsa Yalnızlık ne demek bilemezsin sen Bildiğin yollarda kaybolmadınsa Geceye dost diye sarılmadınsa Aynaları kırıp ağlamadınsa Yalnızlık ne demek bilemezsin sen *** Seni terk ederken yıkılmadınsa Sevda kurşunuyla vurulmadınsa Seni terk ederken yıkılmadınsa Sevda kurşunuyla vurulmadınsa Her şey bitti derken kahrolmadınsa Ayrılık ne demek bilemezsin sen Özlemek ne demek bilemezsin sen Özlemek ne demek bilemezsin sen

Aşkımıza Ağlıyorum Senin için değil bu yas Ben bahtıma yanıyorum Senin için değil bu yas Ben bahtıma yanıyorum *** Sana değil bu gözyaşım Aşkımıza ağlıyorum Sana değil bu gözyaşım Aşkımıza ağlıyorum *** Doyamadan bitti diye Yalan olup gitti diye Ben ne sana ne kendime Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum Ne gidişin umurumda Ne dönmeni bekliyorum Ne gidişin umurumda Ne dönmeni bekliyorum *** El diline düşürdüğün Aşkımıza ağlıyorum El diline düşürdüğün Aşkımıza ağlıyorum *** Doyamadan bitti diye Yalan olup gitti diye Ben ne sana ne kendime Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum *** Ağlıyorum, ağlıyorum O günlere yanıyorum O tertemiz sevgimize Aşkımıza ağlıyorum

Alışmışım Birkere Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin Bir haber bırakmadın Beni nasıl terk ettin? Ne yaptım ki sana ben? Bana düşmanlık ettin *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye *** Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Sevip koklayacağım Yastığımın üstüne Habersiz düşürdüğün Bir tel siyah saçını Sevip koklayacağım *** Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp Arzu ile öpmeye Alışmışım bir kere Seni her gün görmeye Kollarımı dolayıp *** Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye Arzu ile öpmeye