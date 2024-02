Vahdet Vural

Kim söyledi seni unuttuğumu? İftira, sevgilim, inan iftira Ellerin sözüne sen nasıl kandın? İftira, sevgilim, hepsi iftira Ellerin sözüne sen nasıl kandın? İftira, sevgilim, hepsi iftira İftira, sevgilim, inan iftira Ben seni canıma can eylemişim Aşkını başıma taç eylemişim Ben seni canıma can eylemişim Aşkını başıma taç eylemişim Ömrümü yoluna kul eylemişim Kim ne derse desin yalan iftira Ömrümü yoluna kul eylemişim Ellerin sözleri yalan, iftira Kim ne derse desin yalan, iftira Bu gönül senden kopabilir mi? Ellerin yanında yatabilir mi? Sensiz bu dünyayı sevebilir mi? Duyduğun sözlerin hepsi iftira Sensiz bu dünyayı sevebilir mi? Duyduğun sözlerin hepsi iftira Söylenen sözlerin hepsi iftira Ben seni canıma can eylemişim Aşkını başıma taç eylemişim Ben seni canıma can eylemişim Aşkını başıma taç eylemişim Ömrümü yoluna kul eylemişim Kim ne derse desin yalan iftira Ömrümü yoluna kul eylemişim Ellerin sözleri yalan, iftira Kim ne derse desin yalan, iftira