Vahdet Vural

Ikımız Icın Vefasız sevgilim, sevgilim, sevgilim Duy beni, ah Vefasız sevgilim, sevgilim Duy beni *** Diz çöküp önünde secdeye durdum El açtım Tanrı'ya ikimiz için Adaklar adadım, dualar ettim Yalvardım Tanrı'ya ikimiz için Adaklar adadım, dualar ettim Yalvardım Tanrı'ya ikimiz için *** Yaş doldu gözlerim, uyuyamadım Geceyi sabaha bağlayamadım Ağlamak istedim, ağlayamadım Kahroldum, sevgilim, ikimiz için *** Gönlünü gönlüme bağlasın diye Aşkınla kalbimi dağlasın diye Araya kimseler girmesin diye Yalvardım Tanrı'ya ikimiz için Araya kimseler girmesin diye Yalvardım Tanrı'ya ikimiz için *** Yaş doldu gözlerim, uyuyamadım Geceyi sabaha bağlayamadım Ağlamak istedim, ağlayamadım Kahroldum, sevgilim, ikimiz için

Kaderimsin Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin