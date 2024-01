Vahdet Vural

Hep ağladım biraz gülmek istedim Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim *** Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde *** Dertler çaldı her gün benim kapımı Kapanmadan deştiler hep yaramı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde