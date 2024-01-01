Vahdet Vural

İsyanım Var Hep ağladım biraz gülmek istedim Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim *** Her gün feryat ettim ölmek istedim Çağırsam da gelmedi ki ecelim Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde *** Dertler çaldı her gün benim kapımı Kapanmadan deştiler hep yaramı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı Bıktım çekmekten dünyanın kahrını Allah'ım baştan yaz benim yazımı *** Her gün isyanım var benim kadere Ne güldürdü ne öldürdü bir kere Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken ruhum öldü içimde

Kaderimsin Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin