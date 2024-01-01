Zaman Tüneli, Vol. 3 Şarkı Sözleri
Vahdet Vural Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vahdet Vural Zaman Tüneli, Vol. 3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zaman Tüneli, Vol. 3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vahdet Vural
Zaman Tüneli, Vol. 3
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Hep ağladım biraz gülmek istedim
Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
***
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
***
Dertler çaldı her gün benim kapımı
Kapanmadan deştiler hep yaramı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
***
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
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Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
Her gün binbir ümit bağlarım
Gelip geçen postacıya
***
Ulu Tanrı'm hangi kulun
Dayanır bu sonsuz acıya
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Sen gideli bu yerlerden
Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu
Dön gel Allah aşkına
Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu
***
Baharımsın, gülümsün
Kanaryam, bülbülümsün
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
***
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
Senden ayrılamam ben
Sen benim kaderimsin
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Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Gözlerimde binbir ümit bakıyorum uzaklara
Sanki bana koşuyorsun dalıyorum hayallere
Sanki bana uçuyorsun dalıyorum hayallere
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım ah
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
***
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Duyuramam feryadımı vefasız sevgiliye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
Bir divane deli gibi dönmüşüm ben viraneye
***
Nerede bahçeler, ner'de sahiller?
Hani buluşmalar ner'de yeminler?
***
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım
Bulutlar habercim...
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