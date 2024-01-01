Kadehi Şişeyi Kırarım Şarkı Sözleri
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Vahdet Vural
Kadehi Şişeyi Kırarım
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(Kız Şehnaz yetmezmu bağa ettiğun naz
Çağiririm gelmeysun sağa niye sanki ne az
E şu haline bak çabbuh git bubam görmesin
Görürse var ya ikimızi de ikiye gatler
Ya bırak şimdi babani yeter üzme Şabani
Gel da bekleyrum
Gelmezsem naparsin?
Gelmezsen evinizi yakarım
Kadehi sişeyi de kırarum
E kırda görelim)
Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin
Dostu, arkadaşı kırarım bugün
Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin
Dostu, arkadaşı kırarım bugün
***
Gözümde anılar canlandı yine
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
Gözümde anılar canlandı yine
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara?
Gençliği gömülmüş acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
Kaderin böylesi düşman başına
İnsan şaşırıyor dost bulmayınca
Kaderin böylesi düşman başına
İnsan şaşırıyor dost bulmayınca
***
İçimden bir şeyler koparcasına
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
İçimden bir şeyler koparcasına
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
***
Kim var benim gibi yazısı kara?
Gençliğim gömülmüş acı yıllara
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi, şişeyi kırarım bugün
Bir sevgi yüzünden düştüm yollara
Kadehi, şişeyi kırarım bugün