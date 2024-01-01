Vahdet Vural

(Kız Şehnaz yetmezmu bağa ettiğun naz Çağiririm gelmeysun sağa niye sanki ne az E şu haline bak çabbuh git bubam görmesin Görürse var ya ikimızi de ikiye gatler Ya bırak şimdi babani yeter üzme Şabani Gel da bekleyrum Gelmezsem naparsin? Gelmezsen evinizi yakarım Kadehi sişeyi de kırarum E kırda görelim) Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin Dostu, arkadaşı kırarım bugün Gelmeyin üstüme sakın gelmeyin Dostu, arkadaşı kırarım bugün *** Gözümde anılar canlandı yine Kadehi, şişeyi kırarım bugün Gözümde anılar canlandı yine Kadehi, şişeyi kırarım bugün *** Kim var benim gibi yazısı kara? Gençliği gömülmüş acı yıllara Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi, şişeyi kırarım bugün Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi, şişeyi kırarım bugün Kaderin böylesi düşman başına İnsan şaşırıyor dost bulmayınca Kaderin böylesi düşman başına İnsan şaşırıyor dost bulmayınca *** İçimden bir şeyler koparcasına Kadehi, şişeyi kırarım bugün İçimden bir şeyler koparcasına Kadehi, şişeyi kırarım bugün *** Kim var benim gibi yazısı kara? Gençliğim gömülmüş acı yıllara Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi, şişeyi kırarım bugün Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi, şişeyi kırarım bugün Bir sevgi yüzünden düştüm yollara Kadehi, şişeyi kırarım bugün