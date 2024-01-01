2000 Şarkı Sözleri
Vahdet Vural 2000 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vahdet Vural 2000 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2000 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Asıl küreklere ağır ağır çek
Uzak kıyılara götür sandalcı
Yalnızım bu yerde arayanım yok
Kimse bilmez hatır gönül sandalcı
***
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama durma enginlere sür
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek sandalcı
***
Gece ayaz ayaz çöktü, bak aya
Bahtım perde perde döküldü suya
Kaderim elinde karşı kıyıya
İster götür ister batır sandalcı
***
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama durma enginlere sür
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek sandalcı
-
Hep ağladım biraz gülmek istedim
Ne yaptıysam duyulmadı ki sesim
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
***
Her gün feryat ettim ölmek istedim
Çağırsam da gelmedi ki ecelim
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
***
Dertler çaldı her gün benim kapımı
Kapanmadan deştiler hep yaramı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
***
Her gün isyanım var benim kadere
Ne güldürdü ne öldürdü bir kere
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
Cehennem dertleri var cennetimde
Ben yaşarken ruhum öldü içimde
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Gözlerimi sende açtım
Neler gördüm neler duydum
Şu yalancı dünyanın
Her haline şahit oldum
***
Binlerce mutlu insan
Milyonlarca ağlayan
Nice kahkaha atan
Çilekeşler sarhoşlar
***
Hepsi sende birleşti
Yaşayan tüm insanlar
İşte ben de dertliler
Kervanında gezerim
Aleminde sürüklenen
Garibin biriyim
***
Öyle bir dünyasın ki
Ne ararsan içinde
Doğmasaydı insanlar
Doğmasaydı bu çile
Doğmasaydı insanlar
Doğmasaydı bu çile
***
Neyine güveneyim kalleş dünya
Neyine inanayım sahte dünya
Neyine güveneyim kalleş dünya
Neyine inanayım sahte dünya
Neyine güveneyim kalleş dünya
Neyine inanayım sahte dünya
Neyine güveneyim sahte dünya
-
Bir sokak çeşmesi oldu gençliğim
Uzanan her tasa doldu gençliğim
Çerçevesiz kalmış bir resim gibi
Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim
Eğrildi, kıvrıldı, soldu gençliğim
***
18 yaş ile 30 arası
Dile destan oldu her macerası
Aynaya bakınca yıllar sonrası
Ağaran saçımı yoldu gençliğim
Ağaran saçımı yoldu gençliğim
***
Yaş 40'ta destimiz doldu dolacak
Arzular, hayaller toprak olacak
Bir ömür boyunca ne yazık ancak
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim
Felekten birkaç gün çaldı gençliğim
-
-
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
***
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
Ben de bir zamanlar sevildim amma
Seninki düpedüz vurgun sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Yalan mı söyledin göz göre göre?
Ne zaman dolacak verdiğin süre?
Yalan mı söyledin göz göre göre?
Ne zaman dolacak verdiğin süre?
***
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bin yıl sayılır
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bin yıl sayılır
***
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulmetsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
-
Sevdim sevdim bağrım yanık kaldı
Sevdiğimi eller aldı mutluluğum dünde kaldı
Ümidim yok öylesine
Yarınım yok böylesine
***
İçiyorsam sebebi var
Yarınımdan ümit mi var
İçiyorsam sebebi var
Yarınımdan ümit mi var
Bir bir yüzüme kapandı kapılar
Ben mahsun gönül mahsun
Aşkım mahsun böylesine
***
Gün olur ki sen de yanarsın
Son çareyi ölümde sanırsın
Candan seversin can ararsın
Ararsın delicesine
Ararsın delicesine
İçiyorsam sebebi var
Yarınımdan ümit mi var
***
İçiyorsam sebebi var
Yarınımdan ümit mi var
Bir bir yüzüme kapandı kapılar
Ben mahsun gönül mahsun
Aşkım mahsun böylesine
-
Sen aşkı ömrünce yaşamadınsa
Sevmek ne demektir bilemezsin sen
Bir resme bakıp da sarılmadınsa
Özlemek ne demek bilemezsin sen
Sen aşkı ömrünce yaşamadınsa
Sevmek ne demektir bilemezsin sen
Bir resme bakıp da sarılmadınsa
Özlemek ne demek bilemezsin sen
***
Seni terk ederken yıkılmadınsa
Sevda kurşunuyla vurulmadınsa
Seni terk ederken yıkılmadınsa
Sevda kurşunuyla vurulmadınsa
Her şey bitti derken kahrolmadınsa
Ayrılık ne demek bilemezsin sen
Özlemek ne demek bilemezsin sen
Özlemek ne demek bilemezsin sen
***
Bildiğin yollarda kaybolmadınsa
Geceye dost diye sarılmadınsa
Aynaları kırıp ağlamadınsa
Yalnızlık ne demek bilemezsin sen
Bildiğin yollarda kaybolmadınsa
Geceye dost diye sarılmadınsa
Aynaları kırıp ağlamadınsa
Yalnızlık ne demek bilemezsin sen
***
Seni terk ederken yıkılmadınsa
Sevda kurşunuyla vurulmadınsa
Seni terk ederken yıkılmadınsa
Sevda kurşunuyla vurulmadınsa
Her şey bitti derken kahrolmadınsa
Ayrılık ne demek bilemezsin sen
Özlemek ne demek bilemezsin sen
Özlemek ne demek bilemezsin sen
-
Senin için değil bu yas
Ben bahtıma yanıyorum
Senin için değil bu yas
Ben bahtıma yanıyorum
***
Sana değil bu gözyaşım
Aşkımıza ağlıyorum
Sana değil bu gözyaşım
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
Ne gidişin umurumda
Ne dönmeni bekliyorum
Ne gidişin umurumda
Ne dönmeni bekliyorum
***
El diline düşürdüğün
Aşkımıza ağlıyorum
El diline düşürdüğün
Aşkımıza ağlıyorum
***
Doyamadan bitti diye
Yalan olup gitti diye
Ben ne sana ne kendime
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
***
Ağlıyorum, ağlıyorum
O günlere yanıyorum
O tertemiz sevgimize
Aşkımıza ağlıyorum
-
Bir haber bırakmadın
Beni nasıl terk ettin?
Ne yaptım ki sana ben?
Bana düşmanlık ettin
Bir haber bırakmadın
Beni nasıl terk ettin?
Ne yaptım ki sana ben?
Bana düşmanlık ettin
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
***
Yastığımın üstüne
Habersiz düşürdüğün
Bir tel siyah saçını
Sevip koklayacağım
Yastığımın üstüne
Habersiz düşürdüğün
Bir tel siyah saçını
Sevip koklayacağım
***
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
Arzu ile öpmeye
Alışmışım bir kere
Seni her gün görmeye
Kollarımı dolayıp
***
Arzu ile öpmeye
Arzu ile öpmeye
Arzu ile öpmeye
-
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim, sen ner'desin?
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Yıllar ne çabuk geçti
Sevgilim, sen ner'desin?
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum
***
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözledim
Geçmiyor akşamlar
***
Saçlarımda aklar
Gözlerimde yaşlar
Yollarını gözledim
Geçmiyor akşamlar
***
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Sigaramda duman duman
Kadehimde yudum yudum
Seni hatırlıyorum
Seni hatırlıyorum