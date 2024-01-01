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7/24 Dinle 2000

2000 Şarkı Sözleri

Vahdet Vural 2000 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vahdet Vural 2000 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2000 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vahdet Vural

Vahdet Vural

2000

  • Sigaramda Duman Duman

  • İsyanım Var

  • Annemi İstiyorum

  • Sandalcı

  • Kalleş Dünya

  • Bir Sokak Çeşmesi

  • İftira

  • Vurgun

  • İçiyorsam Sebebi Var

  • Bilemezsin Sen

  • Aşkımıza Ağlıyorum

  • Alışmışım Birkere

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