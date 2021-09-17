×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Van Türküleri

Van Türküleri

Yöresel Türküler

Takip Et Şarkı Sözleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şirin Nar Ağacı

Van Türküleri 02:50
02

Çimende Sürü Gazlar

Van Türküleri 03:20
03

Yeni Hamanın Üstündeyim

Van Türküleri 04:14
04

Van Bizim Eller Ne Güzel Eller

Van Türküleri 02:43
05

Urfaya Paşa Geldi

Van Türküleri 04:37
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Van Türküleri

Van Türküleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı