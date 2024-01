Giderem Belesine (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Garipler Mehlesine (Can Lele Le Ben Ölüm) Burda Bir Garip Ölmüş (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Gelin Gidek Yasına (Can Gülüm Yâr Ömrüm Yâr) *** Giderem Dur Diyen Yok (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Halin Nedir Diyen Yok (Can Lele Le Ben Ölüm) Ben Yârime Kavuştum (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Gözün Aydın Diyen Yok (Can Gülüm Yâr Ömrüm Yâr) *** Giderem Bakıp Geçtin (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Sinemi Yakıp Geçtin (Can Lele Le Ben Ölüm) Gecenin Yukusunu (Vay Lele Le Lele Vay Lolo) Gözüme Haram Ettin (Can Gülüm Yâr Ömrüm Yâr)