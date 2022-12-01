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Vangelis

New Age

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01

Conquest of Paradise

Vangelis 04:41
02

Chariots of Fire

Vangelis 03:34
03

L'enfant

Vangelis 05:02
04

Eternity By

Vangelis 05:48
05

Love Theme

Vangelis 04:55
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Vangelis

Vangelis

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