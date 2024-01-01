Çeyrek Şarkı Sözleri
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Vasılıki Papageorgıou
Çeyrek
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Tut elimden beni kaldır göçelim adalara bu gece
Yağım tükendi kandilim söndü yana yana bu gece
Canımı alsın dar sokaklar, vakitsiz uykular
Uyanırım eli annemin gönlümü okşar
***
Düştüm eyvah dalgalara yar
Ay dokundu geçti bana yar
Çıkar beni kollarında yar
Kurut sakız ağacında yar, yüreğim yanar
***
Nar ağacında bir kucak zakkum hangi yazdan kalma
Canımı al benim al ışığımı, hüznüme dokunma
Denize bandım ekmeğimi sana getirdim yar
Suya karıştım şarkılarla gelmiyor bahar
***
Kimse bilmiyor derdimi, ateşe attım kendimi
Geçti zamanı ateşin aşkın, şimdi kül vakti
Bu deniz annemin evi, çivit kokardı mendili
Sebebi yok ağlar dururdu, her seher vakti.
-
Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
***
Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
***
Akşam vakti sardı yine hüzünler
Kalbim yangın yeri gel kurtar beni senden
Akşam vakti dolaştım sokaklarda
Yırtık bir afiş seni gördüm duvarda
***
Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni
Yokluğun ah yol yol olsa uzasa unutmam seni
Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri
Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni
-
Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Çağırırlar küçük adımı karafakiden ben akarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya
Benim adım ebruli biraz gerçek biraz rüya
Yalanımı sevsinler aşksız dönmüyor dünya
***
Kalbim sevda kuyusu her gün yoldan çıkarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
***
Dilsizler bana danışır kelebeklerin aklı benim
Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim
Sen unut geçmişini ben aklımda tutarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım
Adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
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Bir sabah çıksam kaybolsam
Dönmesem kalsam anılarda
Belki bir sevda türküsünde vurulurdum
Gel künyemi al dağlardan
Belki bir sevda türküsünde vurulurdum
Gel künyemi al dağlardan
Aşk nedir söyle, kayboldum
Belki bir düşte unutulmak
Her sabah bir dev masalında uyanınca
Hep çocuk kalmak kurtulmak
Her sabah bir dev masalında uyanınca
Hep çocuk kalmak kurtulmak
Kar yağıyor bu gece
Öyle beyaz ki şehir
Anlamak bir ömür sürer
Hayat niye kirlenir
Kar yağıyor bu gece
Öyle beyaz ki şehir
Anlamak bir ömür sürer
Hayat niye kirlenir
Karlı bir gece sen buldun
Kaldırımlarda kalbimi
Al götür rüzgarlara savur, hadi durma
Ver benim eski yarimi
Al götür rüzgarlara savur, hadi durma
Ver benim eski yarimi
Ben kimim söyle kayboldum
Dönmedim kaldım anılarda
Her sabah bir çöl masalında uyanırdım
Belki de yanlış bir Leyla
Her sabah bir çöl masalında uyanırdım
Belki de yanlış bir Leyla
Kar yağıyor bu gece
Öyle beyaz ki şehir
Anlamak bir ömür sürer
Hayat niye kirlenir
Kar yağıyor bu gece
Öyle beyaz ki şehir
Anlamak bir ömür sürer
Hayat niye kirlenir
Hayat niye kirlenir
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Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı
Bir sevda içindeyim, başım dumanlı
Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı
Bir sevda içindeyim, başım dumanlı
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
***
Ben deniz üstünde, rüzgar önünde
Ben sevda içinde, tatlı öyküde
İnişte çıkışta, ekmek parasında
***
İki oğlum var, Mehmet ve Ali
İçimde yarına bir düş gibi
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
***
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Bir iner bir çıkarım bu yokuşu
Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü
Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
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