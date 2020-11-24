Kuran-ı Kerimde 21. cüz 401-420. sayfaları arasında yer alır ve 5 sureden oluşur. 46. ayetle başlayan Aankebût Suresi 69. ayetle tamamladır. Ardından sırasıyla 60 ayetten oluşan Rûm Suresi 403-409. sayfalar, 34 ayetten oluşan Lokmân Suresi 410-413. sayfalar, 30 ayetten oluşan Secde Suresi 414-416. sayfalar ve 31. ayete kadar Ahzâb Suresi okunur. Kuran-ı Kerimin Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 21 cüz ile Aankebût Suresi 46. ayetten başlar ve sure 69. ayetle tamamlanır, Rûm Suresi, Lokmân Suresi, Secde Suresi ve Ahzâb Suresi 31. ayete kadar