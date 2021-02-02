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01
30. cüz
Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter
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02
29. cüz
Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi
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03
28. cüz
Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi
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04
27. cüz
Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi
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05
26. cüz
Câsiye Suresi (33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter) | Ahkâf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurât Suresi | Kâf Suresi | Zâriyât Suresi (31. ayete kadar)
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Diyanet 5'li Cüz
Kur’an-ı Kerim Meali
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