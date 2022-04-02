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Vav Tv Dini İçerikler
Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor
Dua
Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor
14 Bölüm | 01:56:42
Nihat Hatipoğlu'nun dualar hakkında cevapladığı tüm podcastleri...
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01
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir?
Nihat Hatipoğlu, Mevlid Kandili'ni anlatıyor.
Nihat Hatipoğlu
08:03
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02
Nihat Hatipoğlu'ndan Leyle-i Mevlid Kandili özel duası! Leyle-i Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir?
Nihat Hatipoğlu, Mevlid Kandili'nin önemini anlatıyor.
Nihat Hatipoğlu
08:03
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03
Peygamber Efendimizin eşine öğrettiği dua!
Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin eşine öğrettiği duayı okuyor.
Nihat Hatipoğlu
03:46
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04
Mübarek Regaip Kandili gecesi nasıl dua edilir? Regaip Kandili gecesi nasıl namaz kılınır?
Nihat Hatipoğlu, Regaip Kandili'nde nasıl namaz kılınması gerektiğini açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
08:03
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05
Kadir Gecesi özel duası nasıl yapılır? İşte Kadir gecesi özel duası
Nihat Hatipoğlu, Kadir Gecesi özel duasını okuyor.
Nihat Hatipoğlu
10:56
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06
Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? İşte Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili özel duası!
Nihat Hatipoğlu Mevlid Kandili özel duasını okuyor.
Nihat Hatipoğlu
08:03
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07
Çok nazar değiyor, nazarın ağırlığını üzerimde hissediyorum, Hangi duaları okumam gerekir?
Nihat Hatipoğlu, maşallah kavramının önemini açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
01:30
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08
"8 yıldır anneme Yasin okuyorum. Faydası var mı?"
Nihat Hatipoğlu, "8 yıldır anneme Yasin okuyorum. Faydası var mı?" sorusunu yanıtlıyor.
Nihat Hatipoğlu
01:19
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09
Salat-ı Tefriciye'yi 4444 kez okumak zorunda mıyız?
Nihat Hatipoğlu, "salat-ı Tefriciye'yi 4444 kez okumak zorunda mıyız?" sorusunu yanıtlıyor.
Nihat Hatipoğlu
01:10
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10
"Ölülere Yasin suresi okunmaz diyorlar doğru mu?"
Nihat Hatipoğlu, ölülerin arkasından sure okumasının anlamını açıklıyor.
Nihat Hatipoğlu
02:14
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