Peygamber Efendimizin Hayatı

Vav Radyo 64 Bölüm | 65:11:46 64 Bölüm | 65:11:46

Prof. Dr. Casim Avcı'nın anlatımıyla, Peygamber Efendimizin hayatını bilmenin ve sünnetine tabi olmanın önemiyle beraber Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlardan, Medine'ye kadar pek çok konuda bilgi sahibi olabileceğiniz önemli podcastler...