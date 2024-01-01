Vedat Kaptan Yurdakul

Vücut ikliminin sultanı sensin Vücut ikliminin sultanı sensin Efendim, derdimin dermanı sensin Efendim, derdimin dermanı sensin *** Bu cism-i nâ-tüvânın canı sensin Bu cism-i nâ-tüvânın canı sensin Efendim, derdimin dermanı sensin Efendim, derdimin dermanı sensin *** Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler, Son meclisi câm üstüne câm olsun erenler. Şükrânla vedâ ettiğimiz cân-ı fenâya; Son pendimiz ah-lâfa devâm olsun erenler. *** Câizse Harâbât-ı Ilâhî'de de herşey, Yârân yine Rindân-ı Kirâm olsun erenler. Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde; Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler. *** Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın Bir âlem-i hayale dalan ab uyanmasın Aguş-u nevbaharda habidedir cihan sürsün sabah-ı haşre kadar hab uyanmasın Dursun bu musiki semavi içinde saz leyl-i tarabda bir dahi mızrab uyanmasın aman *** Ey gül sükuta varmayı emreyle bülbüle Gülşende mest-u zevk olan ahbap uyanmasın Değmez kemal uyanmaya ikmal-i ömriçün aman Varsın bu uykudan dil-i bitap, dil-i bitap uyanmasın, ah uyanmasın ***