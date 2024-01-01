1-Vücud ikliminin Sultanı Sensin 2-Bülbül Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
1-Vücud ikliminin Sultanı Sensin 2-Bülbül
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Vücut ikliminin sultanı sensin
Vücut ikliminin sultanı sensin
Efendim, derdimin dermanı sensin
Efendim, derdimin dermanı sensin
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Bu cism-i nâ-tüvânın canı sensin
Bu cism-i nâ-tüvânın canı sensin
Efendim, derdimin dermanı sensin
Efendim, derdimin dermanı sensin
***
Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler,
Son meclisi câm üstüne câm olsun erenler.
Şükrânla vedâ ettiğimiz cân-ı fenâya;
Son pendimiz ah-lâfa devâm olsun erenler.
***
Câizse Harâbât-ı Ilâhî'de de herşey,
Yârân yine Rindân-ı Kirâm olsun erenler.
Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde;
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler.
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Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın
Bir âlem-i hayale dalan ab uyanmasın
Aguş-u nevbaharda habidedir cihan sürsün sabah-ı haşre kadar hab uyanmasın
Dursun bu musiki semavi içinde saz leyl-i tarabda bir dahi mızrab uyanmasın aman
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Ey gül sükuta varmayı emreyle bülbüle
Gülşende mest-u zevk olan ahbap uyanmasın
Değmez kemal uyanmaya ikmal-i ömriçün aman
Varsın bu uykudan dil-i bitap, dil-i bitap uyanmasın, ah uyanmasın
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