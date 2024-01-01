Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok
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Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
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Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa da hoş olmasa da
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Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa da hoş olmasa da
***
Paydos, mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
***
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa da hoş olmasa da
***
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa da hoş olmasa da
Paydos, mutluluğa paydos artık