Vedat Kaptan Yurdakul

Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da *** Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsa da hoş olmasa da *** Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsa da hoş olmasa da *** Paydos, mutluluğa paydos artık Kaderim gülse de hoş gülmese de *** Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsa da hoş olmasa da *** Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim Yarınlar olsa da hoş olmasa da Paydos, mutluluğa paydos artık