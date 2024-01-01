Bakmıyor Çeşmi Siyah Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Bakmıyor Çeşmi Siyah
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Bakmıyor çeşmisiyah feryade
Bakmıyor çeşmisiyah feryade
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Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
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Gelmiyor hançeriebru dade, ah
Gelmiyor hançeriebru dade
***
Gel, ne korkarsın, ecel?
Simayızerdimden benim o
Yâre
Hey, hey
***
Ah
Kurtar, Allah
Kurtar, Allah aşkına
Dünyayıderdimden benim o
Yâre
***
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade
Yetiş, ey gamze, yetiş imdade