Hoş Seda 1 Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Hoş Seda 1
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Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Batan gün kana benziyor
Yaralı cana benziyor
Esmerim, vay vay
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Ah ediyor bir gül için
Şu bülbül bana benziyor
Vah, benim garip gönlüm
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Gece kapladı her yeri
Keder sardı dereleri
Esmerim, vay vay
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
Düşman değil, sevda açtı
Sinemdeki yareleri
Vah, benim garip gönlüm
***
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
İşte, seni seven benim
Senin aşkınla ölen
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Günah ise gönül çekmek
Vur boynumu, ben öleyim
Kıyma bana güzelim
***
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
***
Biliyorum, en sonunda
Beni sen öldüreceksin
Kıyma bana güzelim
***
Biliyorum, en sonunda
Seni ben öldüreceğim
Kıyma bana güzelim
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