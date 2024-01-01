Biraz Kül Biraz Duman Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Biraz Kül Biraz Duman
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Biraz kül
Biraz duman
O benim işte
O benim işte
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Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
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Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
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İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
***
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
***
Beni sevdiğin zaman
Ah, o benim işte
O benim işte