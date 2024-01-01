Vedat Kaptan Yurdakul

Biraz kül Biraz duman O benim işte O benim işte *** Kerem misali yanan O benim işte O benim işte *** Kerem misali yanan O benim işte O benim işte *** İnanma gözlerine Ben, ben değilim *** İnanma gözlerine Ben, ben değilim *** Beni sevdiğin zaman Ah, o benim işte O benim işte