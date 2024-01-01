Derdin Ne İse Saklama Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Derdin Ne İse Saklama
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Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben
Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben
Cürmüm ne ise söyle de mahkûm kalayım ben
Cürmüm ne ise söyle de mahrem olayım ben
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Aç kalbini, dök derdini, tahfifielem et
Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim, sen
Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben
Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben