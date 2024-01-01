Vedat Kaptan Yurdakul

Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben Cürmüm ne ise söyle de mahkûm kalayım ben Cürmüm ne ise söyle de mahrem olayım ben *** Aç kalbini, dök derdini, tahfifielem et Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim, sen Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben