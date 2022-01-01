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7/24 Dinle Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan Yurdakul

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Bakmıyor Çeşmi Siyah

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Durmadan Artsada Saçımda Aklar

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Peşrev

... KAPAT
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Albümler

Ferit Sıdal'ın Sözlü Eserlerinden Örnekler Vedat Kaptan Yurdakul

Hoş Seda-1 Vedat Kaptan Yurdakul

Lemi Atlı Vedat Kaptan Yurdakul

Özel-2 Vedat Kaptan Yurdakul

Türk Musikisi Vedat Kaptan Yurdakul

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