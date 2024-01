Vedat Kaptan Yurdakul

Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde *** Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından Aşkın bütün iksirini içtim dudağından Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde