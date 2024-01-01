Vedat Kaptan Yurdakul

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Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde
Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde
Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde
***
Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından
Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından
Aşkın bütün iksirini içtim dudağından
Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde
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Gül yüzlülerin şevkine gel nüş edelim mey
İşret edelim yar ile şimdi demidir hey
Bu kavlı sürahi eğilip sagara söyler, ne der
***
Adilleredir, natenedir natenedir ney
Dümdekaladır, natenedir natenedir hey
***
Mecliste çalındı yine tambur ile ney
Ol aşık-ı bi-çarelerin gönlünü eyler
Daire semai tutarak ney neye söyler, ne der
***
Adilleredir, natenedir natenedir ney
Dümderaladır, natenedir natenedir hey...
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Gözlerim gözlerine hayrandır
Bu gönül aşkın ile nalândır
Yoluna cânım ise kurbandır
Emelimdir seni görmek seni sevmek emelim .
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Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş
Duydum ki beni şimdi vefâsız anıyormuş
Kalbim gibi feryâd ediyor sızlanıyormuş
Duydum ki beni şimdi vefâsız anıyormuş
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Nazlandı bülbül güller sarardı
Zâr ü perîşân titreşti kalpler
Öttükçe bülbül gözler karardı
Her nağmesinde âteş mi vardı
Titrek figanlar canlar yakardı
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Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim
Tâ fecre kadar balkonun altında ki bendim
Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim
Tâ fecre kadar balkonun altında ki bendim
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Son aşkımı canlandıran
En tatlı emelsin
***
Bir handeisevda gibi
Bin zevke bedelsin
Bir handeisevda gibi
Bin zevke bedelsin
***
Ettikçe tebessüm akıyor
Nuriletafet
Hâlinde de var, başka eda
Başka zerafet
***
Mecliste de tenhada da
Her yerde güzelsin
Mecliste de tenhada da
Her yerde güzelsin
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Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden
Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden
Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden
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Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi
Benden bu kadar sîneni kıskanma nedendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi
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Sorulmasın bana ye’sim garîk-i hicrânım
O hüsnü gördüğüm ândan beri perişânım
Bu derd-i sûziş-i firkâtle zâr-û nâlânım
O hüsnü gördüğüm ândan beri perişânım
-
Hastayım, yalnızım, seni yanımda;
Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
Mahmûr-u hülyânım, câm-ı leb'inden;
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
***
Bir olmaz emelin koştum peşinden,
Vuruldum hüsnünün şen güneşine,
Güzel gözlerinin aşk ateşine,
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
***
Tâliin kahrı var her hevesimde,
Boğulmuş figânlar titrer sesimde,
O güzel ismini son nefesimde;
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim.
-
Sineisuzanıma
Ahım yeter
Ahım yeter
***
Pek perişan oldum, Allah
Allah'ım, yeter
Allah'ım, yeter
***
Yeisime feryadı
Cangâhım yeter
Cangâhım yeter
***
Pek perişan oldum, Allah
Allah'ım, yeter
Allah'ım, yeter
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Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin
Bende tâkat kalmadı ferman senin
İhtiyârım gitti elden can senin
Bende tâkat kalmadı ferman senin
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Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde
Bir kırmızılık dalgalanır gül bedeninde
Güller mi açılmış acaba penbe teninde
Bir kırmızılık dalgalanır gül bedeninde
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Neler çektim neler cânân elinden
Tebâh oldum yeter hicrân elinden
Nihâyetsiz melâl-i hicre düştüm
Figân eyler gönül her ân elinden
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Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi
Sustum da hazin rûhumun feryâdı tükendi
Bilmem ki gönül sen ne idin sende ne vardı
Ömrüm bitiyor aşkımın ilhâmı tükendi
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Seni arzû eder bu dîdelerim
Görebilmek demâdem işvegerim
Yok tahammül devâm-ı firkatine
Gece gündüz gamınla âh ederim
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Neden Bir Çift Gözün Derd’ile Çeşmim Girye-bar Oldu
Zamanlar Geçti Va’dinden Uzun Bir İntizar Oldu
Yanan Ruhun Pamuk Eller İçinde Bi-Karar Oldu
Heva-yı Vuslat-ı Canan Ne Esmez Ruzigar Oldu
Hedermiş Ömr-ü Fers-u Dem Nihayet Aşikar Oldu
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Bu Zevk-u Safa Sahn-ı Çemenzare De Kalmaz
Güller Dökülür Bülbül Ölür Hare De Kalmaz
Bu Naz-u Eda Şuh-i Sitemkare De Kalmaz
Sabr’eyle Gönül Vuslatı Ağyare De Kalmaz
Güller Dökülür Bülbül Ölür Hare De Kalmaz
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Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim
Cânânıma nezreylemişim canımı kendim
Derman aradım derdime hicrânı beğendim
Yansın gönül aşkınla harab olsun efendim
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O güzel gözlerle bakmasını bil,
Sâde kendin yanma, yakmasını bil.
Sevdâ pınarından gelen bir su ol,
Gönülden gönüle akmasını bil
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Siyâh ebrûlerin durûben çatma
Gamzen oklarını âşıka atma
Sana gönül verdim beni ağlatma
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
***
Öğüttür verdiğim tut benim sözüm
Severim demeye tutmadı yüzüm
Âh efendim benim âh iki gözüm
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
***
Yemeden içmeden küllî beriyim
Senden ayrılalı cansız diriyim
Sînem üstünde bir kuru deriyim
Benim gözüm nûru gönlüm sürûru
-
Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var
Mihnet-medâr olan feleğe intisâbı var
Eyler nesîm-i lûtfu bize gird-bâd-ı gam
Bu rûzigâr-ı bî-mededin inkîlâbı var