Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek Şarkı Sözleri
Vedat Kaptan Yurdakul Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Kaptan Yurdakul Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Kaptan Yurdakul
Doymadım Sana Ağlarım Ah Ederek
Tüm Şarkıları
-
Doymadım sana
Ağlarım
Ah ederek yana yana
***
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana
***
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana
***
Ah
Adı felek, çaresi yok
Acısın Allah bana
***
Geç buldum, çabuk kaybettim
Hicran oldu hayat bana
Hicran oldu hayat bana