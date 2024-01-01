Vedat Kaptan Yurdakul

Geçmesin günümüz Sevgilim, yasla O güzel başını Göğsüme yasla *** Geçmesin günümüz Sevgilim, yasla O güzel başını Göğsüme yasla *** Birleşebilir mi, ah? Aşk ihtirasla O güzel başını Göğsüme yasla *** Birleşebilir mi, ah? Aşk ihtirasla O güzel başını Göğsüme yasla *** Ela gözlerinde Melerişler var Kor gibi dudaklar Ve kızıl saçlar *** Ela gözlerinde Melerişler var Kor gibi dudaklar Ve kızıl saçlar *** Okşasam usanmam Mahşere kadar O güzel başını Göğsüme yasla *** Okşasam usanmam Mahşere kadar O güzel başını Göğsüme yasla