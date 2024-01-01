Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla
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Geçmesin günümüz
Sevgilim, yasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
***
Geçmesin günümüz
Sevgilim, yasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
***
Birleşebilir mi, ah?
Aşk ihtirasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
***
Birleşebilir mi, ah?
Aşk ihtirasla
O güzel başını
Göğsüme yasla
***
Ela gözlerinde
Melerişler var
Kor gibi dudaklar
Ve kızıl saçlar
***
Ela gözlerinde
Melerişler var
Kor gibi dudaklar
Ve kızıl saçlar
***
Okşasam usanmam
Mahşere kadar
O güzel başını
Göğsüme yasla
***
Okşasam usanmam
Mahşere kadar
O güzel başını
Göğsüme yasla