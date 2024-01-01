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7/24 Dinle Lemi Atlı

Lemi Atlı Şarkı Sözleri

Vedat Kaptan Yurdakul Lemi Atlı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Kaptan Yurdakul Lemi Atlı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lemi Atlı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan Yurdakul

Lemi Atlı

  • Gezdim Yürüdüm

  • Peşrev

  • Gözlerim Gözlerine Hayrandır

  • Bir Kendi Gibi Zalimi

  • Nazlandı Bülbül Güller Sarardı

  • Son Aşkımı Canlandıran

  • Bin Gül Çıkarırdım Sana

  • Dinlendi Başım Dün Gece

  • Neşem Emelim

  • Sorulmasın Bana Yasim

  • Hastayım Yalnızım Senin Yanında

  • Sine-İ Suzanıma

  • Hüsnüne Etvarı Nazım

  • Bir Gonca Gülün Revnakı Parlar

  • Çeşmanı O Meşveşin Eladır

  • Neler Çektim Canan Elinden

  • Günler Geçiyor Gönlümün Ezvakı

  • Seni Arzu Eder Bu Didelerim

  • Neden Bir Çift Gözün Derdiyle

  • Bu Zevku Sefa

  • Yok mu Cana Aşıka Hiç

  • Varsın Gönül Aşkınla Harab Olsun

  • Zaman Olur ki Anın

  • O Güzel Gözlerle Bakmasın Bil

  • Siyah Ebrulerin Duruben Çatma

  • Bu İmtidadı Çevre ki

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