Vedat Kaptan Yurdakul Hoş Seda 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Kaptan Yurdakul Hoş Seda 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoş Seda 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gittiğin yolları yakın sanarak
Hasretin zehrine her an yanarak
Gözlerim enginden seni anarak
Günlerce yolunu bekleyeceğim
Ölünceye dek seni unutmayacağım
***
Mevsimler durmadan eriyip gitsin
Bahçemde bülbülün şarkısı dinsin
Ne çıkar bu gönül cefanı çeksin
Aylarca yolunu bekleyeceğim
Ölünceye dek seni unutmayacağım
***
Kırlarda çiçekler büsbütün solsa
Mehtaplı geceler karanlık olsa
Kalbime dünyânın hüzünü dolsa
Yıllarca yolunu bekleyeceğim
Ölünceye dek seni unutmayacağım