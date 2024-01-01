Gönlüm Özledikçe Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Gönlüm Özledikçe
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Gönlüm özledikçe görürdüm, hele
Lacivert kanatlı kumru olsaydım
Seni kıskanırdım rüyada bile
Âhu gözlerinde uyku olsaydım
***
Sanma ki sevgilim solar biterdim
Belki muradıma böyle yeterdim
Gonca leblerinde yanar tüterdim
Güllerden süzülen koku olsaydım
***
Duyabilmek için inceden ince
Bütün benliğimi sana verince
Dalarım aşkına şöyle derince
Gönlünde yaşayan uyku olsaydım