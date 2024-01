Vedat Kaptan Yurdakul

Nazlandı bülbül güller sarardı Zâr ü perîşân titreşti kalpler Öttükçe bülbül gözler karardı Her nağmesinde âteş mi vardı Titrek figanlar canlar yakardı

Son aşkımı canlandıran En tatlı emelsin *** Bir handeisevda gibi Bin zevke bedelsin Bir handeisevda gibi Bin zevke bedelsin *** Ettikçe tebessüm akıyor Nuriletafet Hâlinde de var, başka eda Başka zerafet *** Mecliste de tenhada da Her yerde güzelsin Mecliste de tenhada da Her yerde güzelsin

Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde *** Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından Aşkın bütün iksirini içtim dudağından Bir gözleri âhû ki tamam on sekizinde