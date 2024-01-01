Kader Kime Şikayet Edeyim Seni Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Kader Kime Şikayet Edeyim Seni
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Kader, kime şikâyet edeyim seni?
Bilemem, bilemem, bilemem
Kader, kime şikâyet edeyim seni?
Bilemem, bilemem, bilemem
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Alnıma yazılmış yazısın, derinsin
Silemem, silemem, silemem
Alnıma yazılmış yazısın, derinsin
Silemem, silemem, silemem
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Doğarken yakışmış benimsin, tenimsin
Silemem, silemem, silemem
Alnıma yazılmış yazısın, derinsin
Silemem, silemem, silemem