Vedat Kaptan Yurdakul

Beni affeder misin Bakar mısın yüzüme Güvenir misin yeniden Sevişir miyiz eskisi gibi *** Ben sensiz neylerim Bu ömrü neyleyim Kalbim ağlar yanar Hem mahcup hem kanar *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet *** Söyle yar beni unuttun mu Kopardın mı yüreğinden Sildin mi anıları Gömdün mü birer birer *** Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var *** Sevgilim beni affet Gönül bu elbet Yandığı yere kadar Her şeyin bedeli var İhanetin en ağır Of sevgiyse elbet Gittiği yere kadar Her şeyin bir sonu var Sevgilim beni affet...