Vedat Kaptan Yurdakul

Ne günah etse açılmaz İki gönlün arası Ne günah etse açılmaz İki gönlün arası *** Ne gün ah etse kanar Dildeki firkat yarası, ah Ne gün ah etse kanar Dildeki firkat yarası *** Dilerim bin beter olsun Kim ayıplarsa beni Dilerim bin beter olsun Kim ayıplarsa beni *** Arıyor ruhum onu Olsa da bir yüz karası, ah Arıyor ruhum onu Olsa da bir yüz karası