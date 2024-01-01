Ne Günah Etse Açılmaz Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Ne Günah Etse Açılmaz
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Ne günah etse açılmaz
İki gönlün arası
Ne günah etse açılmaz
İki gönlün arası
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Ne gün ah etse kanar
Dildeki firkat yarası, ah
Ne gün ah etse kanar
Dildeki firkat yarası
***
Dilerim bin beter olsun
Kim ayıplarsa beni
Dilerim bin beter olsun
Kim ayıplarsa beni
***
Arıyor ruhum onu
Olsa da bir yüz karası, ah
Arıyor ruhum onu
Olsa da bir yüz karası