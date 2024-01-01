Niçin a Sevdiğim Niçin Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Niçin a Sevdiğim Niçin
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Ah, niçin a sevdiğim, niçin?
Ah, sevdim seni, budur suçum
Turralanmış sırma saçın
***
Ah, çözen benden beter olsun
Yeter olsun, yeter olsun
Ah, çok ağlattın, yeter olsun
***
Güzel geçersen elime ah, çekerim seni yemine
Benim şimdiki hâlime
***
Ah, gülen benden beter olsun
Yeter olsun, yeter olsun
Ah, çok ağlattın, yeter olsun