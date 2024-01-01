Rüya Gibi Uçan Yıllar Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Rüya Gibi Uçan Yıllar
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Rüya gibi uçan yıllar , biraz durun , durun biraz
Kaybolan günlerim için hesap sorun , sorun biraz
Güzel bir kumral uğruna küstüm esmer beyazlara
Şu akılsız garip başa şimdi vurun , vurun biraz