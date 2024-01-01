Vedat Kaptan Yurdakul

Şad Eyledi Canım Şad eyledi can ü dilimi ruh-i revanım Kurban edeyim rahına nakd-i dil ü canım İhsan-ı hümayununa mümkin mi teşekkür Ta’dad edemez serde hezar olsa zebanım

Bir Gonca Femin Bir gonca –femin yâresi vardır ciğerimde Âteş dökülürse yeridir âh-ı serimde Her lâhza hayâli duruyor dîdelerimde Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde

Nice Bir Aşkınla Feryad Edeyim Nice bir aşkınla feryâd edeyim Bir unulmaz dâğ-ı derdim var benim Söylemezdim derdim amma neyleyim Bir unulmaz dâğ-ı derdim var benim

Her Derde Şifa Zülfünü Her Derde Şifa Zülfünü Koklar Bayılırdım Sensiz Geceler Ağladım Ümidimi Kırdım Aşkın Bütün Ezvakını Ben Senden Alırdım Sensiz Geceler Ağladım Ümidimi Kırdım

Yolları Gurbete Bağlayan Dağlar Yolları gurbete bağlayan dağlar Yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar Yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar *** Kâh başı duvaklı bir gelin gibi Gizli bir hevesle çağlayan dağlar Gizli bir hevesle çağlayan dağlar *** Zümrüt duvağınla altın yüzünle Leylâ'ya benzersin Mecnun gözünde Bilen bilir ne var dağlar sözünde Sabah gülen akşam ağlayan dağlar Sabah gülen akşam ağlayan dağlar

Gönül Derdi Çekenleri Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri Bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden Geceler hülya demidir, âşıkların mahremidir *** Gökte gözler kıpırdaşır, ay gülerek fısıldaşır Sevgiliden selam taşır, ses duyulur yücelerden *** Garip gecelerde ne var, yürekten özleyiş kadar Uzaklardan incelerden ninni söyler hecelerden *** Geceler sırdaşım benim, yarını müjdeleyenim Çözülen bilmecelerden, ninni söyler hecelerden

Sonbaharın Bizi Daldırdığı Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici Sararan dallarının çizdiği dünya geçici Ellerin böyle sokulgan nefesin böyle yakın Bana dünyaları vadetse de içten bakışın O ışık kaynağı gözlerdeki mânâ geçici Sararan dallarının çizdiği dünya geçici

Nice Bir Hasretine Ruz-i Şeb Nice bir hasret ile rûz-u şeb efgân edeyim Nice bir derdin ile cismimi büryân edeyim Gün be gün aşkin ile cismimi giryân edeyim Sana ol tatlı olan cânımı kurbân edeyim

Sen Yıllardır Kalbimi Bilmeden Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın Benim gibi sen daha çok mecnun yaratırsın Söyle kimin leylâsı söyle sen kime yârsın Benim gibi sen daha çok mecnun yaratırsın

Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül Gel Neş’emle Dolup Renklenen Aşk Dizilsin Gönlüme İnci İnci Bahar Kokan Işıklı Duygular Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül Gel Neş’emle Dolup Renklenen Aşk

Hicran Yine Hicran mı Bu Aşkın Sonu Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle

Ömrümüzün Son Saati Çalmadan Gel Ömrümüzün son saati çalmadan gel gel n'olur Ömrümüzün son saati çalmadan gel gel n'olur Sensiz yorulan şu kalbim durmadan gel gel n'olur Sensiz yorulan şu kalbim durmadan gel gel n'olur Yaşamak ezgisini sevdâmızla söyleyelim söyleyelim *** Hâlâ seviyor mu diye sormadan gel gel n'olur Hâlâ seviyor mu diye sormadan gel gel n'olur

Saçların Dağılmış Görünmez Yüzün Saçların dağılmış, görünmez yüzün Peşinden koştukça kayboldu izin Yaşlı gözlerime dolmadan hüzün Sevdalı gönlüme girsen ne olur *** Aşkların büyüğü, çilesi bende Yakıcı hayâlin bir adım önde Son def'a göreyim yüzünü dön de Sevgiyle karşımda dursan ne olur *** Yıllardır hasretim, özledim seni Bir gün arayıp da sorsan ne olur Rüzgâra yükleyip bütün sevgini Sevdalı gönlüme girsen ne olur *** Aşkların büyüğü, çilesi bende Yakıcı hayâlin bir adım önde Son def'a göreyim yüzünü dön de Sevgiyle karşımda dursan ne olur