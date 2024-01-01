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7/24 Dinle Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan Yurdakul Şarkı Sözleri

Vedat Kaptan Yurdakul Vedat Kaptan Yurdakul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Kaptan Yurdakul Vedat Kaptan Yurdakul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vedat Kaptan Yurdakul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan Yurdakul

  • Şad Eyledi Canım

  • Bir Gonca Femin

  • Nice Bir Aşkınla Feryad Edeyim

  • Her Derde Şifa Zülfünü

  • Yolları Gurbete Bağlayan Dağlar

  • Gönül Derdi Çekenleri

  • Sonbaharın Bizi Daldırdığı

  • Nice Bir Hasretine Ruz-i Şeb

  • Sen Yıllardır Kalbimi Bilmeden

  • Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül

  • Hicran Yine Hicran mı Bu Aşkın Sonu

  • Ömrümüzün Son Saati Çalmadan Gel

  • Saçların Dağılmış Görünmez Yüzün

  • Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası Yar

  • Canü Dil-u Lütfu

  • Nihayetin Seni Sinemde

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