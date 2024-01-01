Sarsam Seni Gönlümce Güzel Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Sarsam Seni Gönlümce Güzel
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Sarsam seni gönlümce, güzel bahtıma kansam
Öpsem seni, sarsam seni, o alev saçları
Baştan başa yansam
Ateş kesilen bir dil ile aşkını ansam