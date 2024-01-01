Bir Şarkıdır Yaşamak-12 Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Bir Şarkıdır Yaşamak-12
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Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim
Dudakta kal sevgilim
Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim
Dudakta kal sevgilim
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Hâtıran yeter bana, uzakta kal sevgilim
Uzakta kal sevgilim
Hâtıran yeter bana, uzakta kal sevgilim
Uzakta kal sevgilim
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Sakın güneş doğmasın, şafakta kal sevgilim
Şafakta kal sevgilim
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Hâtıran yeter bana, uzakta kal sevgilim
Uzakta kal sevgilim
Hâtıran yeter bana, uzakta kal sevgilim
Uzakta kal sevgilim
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