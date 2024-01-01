Vedat Kaptan Yurdakul Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Vedat Kaptan Yurdakul
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Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yâr
Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası yâr
Aba da bir çuha da bir giyene yâr
***
Güzel de bir çirkin de bir sevene yâr
Canım kurban olsun kıymet bilene
***
Ay gibi parlak gün gibi doğanım geliyor
Cepkeni kırmalı saçları sırmalım geliyor
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Bir gonca –femin yâresi vardır ciğerimde
Âteş dökülürse yeridir âh-ı serimde
Her lâhza hayâli duruyor dîdelerimde
Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde
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Nice bir aşkınla feryâd edeyim
Bir unulmaz dâğ-ı derdim var benim
Söylemezdim derdim amma neyleyim
Bir unulmaz dâğ-ı derdim var benim
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Her Derde Şifa Zülfünü Koklar Bayılırdım
Sensiz Geceler Ağladım Ümidimi Kırdım
Aşkın Bütün Ezvakını Ben Senden Alırdım
Sensiz Geceler Ağladım Ümidimi Kırdım
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Yolları gurbete bağlayan dağlar
Yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar
Yaşlı gözler gibi ağlayan dağlar
***
Kâh başı duvaklı bir gelin gibi
Gizli bir hevesle çağlayan dağlar
Gizli bir hevesle çağlayan dağlar
***
Zümrüt duvağınla altın yüzünle
Leylâ'ya benzersin Mecnun gözünde
Bilen bilir ne var dağlar sözünde
Sabah gülen akşam ağlayan dağlar
Sabah gülen akşam ağlayan dağlar
-
Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri
Bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden
Geceler hülya demidir, âşıkların mahremidir
***
Gökte gözler kıpırdaşır, ay gülerek fısıldaşır
Sevgiliden selam taşır, ses duyulur yücelerden
***
Garip gecelerde ne var, yürekten özleyiş kadar
Uzaklardan incelerden ninni söyler hecelerden
***
Geceler sırdaşım benim, yarını müjdeleyenim
Çözülen bilmecelerden, ninni söyler hecelerden
-
Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici
Sararan dallarının çizdiği dünya geçici
Ellerin böyle sokulgan nefesin böyle yakın
Bana dünyaları vadetse de içten bakışın
O ışık kaynağı gözlerdeki mânâ geçici
Sararan dallarının çizdiği dünya geçici
-
Nice bir hasret ile rûz-u şeb efgân edeyim
Nice bir derdin ile cismimi büryân edeyim
Gün be gün aşkin ile cismimi giryân edeyim
Sana ol tatlı olan cânımı kurbân edeyim
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Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın
Benim gibi sen daha çok mecnun yaratırsın
Söyle kimin leylâsı söyle sen kime yârsın
Benim gibi sen daha çok mecnun yaratırsın
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Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül
Gel Neş’emle Dolup Renklenen Aşk
Dizilsin Gönlüme İnci İnci
Bahar Kokan Işıklı Duygular
Gel Sevgimle Çiçeklenen Gönül
Gel Neş’emle Dolup Renklenen Aşk
-
Hicran yine hicran mı bu aşkın sonu söyle
Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle
Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle
Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle
Dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle
-
Ömrümüzün son saati çalmadan gel gel n'olur
Ömrümüzün son saati çalmadan gel gel n'olur
Sensiz yorulan şu kalbim durmadan gel gel n'olur
Sensiz yorulan şu kalbim durmadan gel gel n'olur
Yaşamak ezgisini sevdâmızla söyleyelim söyleyelim
***
Hâlâ seviyor mu diye sormadan gel gel n'olur
Hâlâ seviyor mu diye sormadan gel gel n'olur
-
Saçların dağılmış, görünmez yüzün
Peşinden koştukça kayboldu izin
Yaşlı gözlerime dolmadan hüzün
Sevdalı gönlüme girsen ne olur
***
Aşkların büyüğü, çilesi bende
Yakıcı hayâlin bir adım önde
Son def'a göreyim yüzünü dön de
Sevgiyle karşımda dursan ne olur
***
Yıllardır hasretim, özledim seni
Bir gün arayıp da sorsan ne olur
Rüzgâra yükleyip bütün sevgini
Sevdalı gönlüme girsen ne olur
***
Aşkların büyüğü, çilesi bende
Yakıcı hayâlin bir adım önde
Son def'a göreyim yüzünü dön de
Sevgiyle karşımda dursan ne olur
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Şad eyledi can ü dilimi ruh-i revanım
Kurban edeyim rahına nakd-i dil ü canım
İhsan-ı hümayununa mümkin mi teşekkür
Ta’dad edemez serde hezar olsa zebanım