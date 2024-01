Vedat Kaptan Yurdakul

Zehretme hayatı bana cananım, bana cananım Elemlerle doldu benim her anım, benim her anım Elemlerle doldu benim her anım, benim her anım Kederimle yanıp sönse de canım, sönse de canım İnan ki ben yine ah, sana hayranım, sana kurbanım İnan ki ben yine ah, sana hayranım, sana kurbanım