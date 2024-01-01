Zehretme Hayatı Bana Cananım Şarkı Sözleri
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Vedat Kaptan Yurdakul
Zehretme Hayatı Bana Cananım
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Zehretme hayatı bana cananım, bana cananım
Elemlerle doldu benim her anım, benim her anım
Elemlerle doldu benim her anım, benim her anım
Kederimle yanıp sönse de canım, sönse de canım
İnan ki ben yine ah, sana hayranım, sana kurbanım
İnan ki ben yine ah, sana hayranım, sana kurbanım