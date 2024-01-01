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7/24 Dinle Usulca

Usulca Şarkı Sözleri

Vedat Sakman Usulca şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Vedat Sakman Usulca şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Usulca sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Vedat Sakman

Vedat Sakman

Usulca

  • Akşamlar

  • Melekler

  • Cennet

  • Sevgi Kazanır

  • Biz Bunları Birlikte Aşarız

  • Ateş Oldum

  • Usulca

  • Issız Kaldım

  • Yüreğim Var

  • Son Öpüş

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